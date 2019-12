Silas: “Jogo parecido ao de domingo” sem os erros defensivos

O treinador do Sporting considera que este jogo contra o Gil Vicente foi parecido com o de domingo [derrota 3-1], mas sem os erros defensivos.

“Foi um jogo parecido ao de domingo, connosco a ter o controlo do jogo, com muitas ocasiões de golo. O Gil Vicente voltou a estar bem organizado e a sair bem no contra-ataque. No fundo, foi um jogo muito similar ao de domingo, mas a nível defensivo não cometemos os erros que cometemos domingo", disse

Segundo Jorge Silas, “era importante vencer para acalentar as hipóteses de seguir ainda na Taça da Liga. E também tenho o sonho de representar o Sporting na final four da Taça da Liga, onde nunca estive”.

O técnico dos leões admite que a equipa de Alvalade tem “estado a um nível elevado na Liga Europa e pago esse preço nas provas nacionais. Temos de melhorar".

Já sobre a expulsão de Acuña, Silas avisa: “Tem que controlar e pode melhorar essa parte, porque por vezes acaba por cometer alguns excessos e pode prejudicar a equipa. Já não é um miúdo e vai melhorar isso”.

Quanto às declarações de Vítor Oliveira – que no domingo disse que os leões tinham poucos jogadores de qualidade, o treinador do Sporting não quis comentar.

O Sporting venceu o Gil Vicente por 2-0 e continua a pensar na final four da Taça da Liga.