"Se houver estrutura no Sporting, alguém tem de chamar Acuña à razão"

Fernando Mendes apela a que Marcos Acuña seja "chamado à razão", após a sua expulsão em Barcelos, contra o Gil Vicente, para a Taça da Liga.

O jogadro argentino viu dois amarelos, ambos devido a protestos, e como consequência desfalca a equipa do Sporting na receção ao Moreirense, domingo, para o campeonato.

Em declarações a Bola Branca, Fernando Mendes critica o que chama de "atitude recorrente" e lança um apelo à estrutura para que atue, de facto. Sugerindo, por exemplo, uma multa a Acuña.

"Se fosse só uma vez, mas são atitudes recorrentes. O Sporting, não tendo um plantel vasto em jogadores de qualidade, não se pode dar ao luxo de andar com o coração na boca, à espera de saber se o Acuña vai ser expulso, ou não. Alguém, de uma vez por todas, tem de o chamar à atenção e multá-lo. Há regras. E não podem ser leves com ele. Apesar de ser um jogador por quem tenho uma admiração tremenda, já o fez noutros jogos e mais cedo na partida, pode assim por em causa jogos e pontos. E se houver estrutura no Sporting alguém tem de chamá-lo à razão", atira o antigo lateral esquerdo, para quem a ausência de Marcos Acuña não pode servir de desculpa para um desaire na próxima jornada da Liga.

"O Sporting não se pode dar ao luxo de perder os poucos jogadores que tem acima da média. Mas, apesar de ser um jogador importante, isso não pode desculpar uma derrota nesse jogo [Moreirense]", termina.

Acuña foi expulso em Barcelos, por acumulação de amarelos. Viu o primeiro aos 26 minutos e segundo aos 90+2'. Em ambos os casos, o argentino excedeu-se nos protestos. Vai falhar o jogo com o Moreirense, no domingo, devido a castigo. A partida conta para a 13.ª jornada da I Liga e está agendada para as 17h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.