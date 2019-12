Papa recorda sofrimento de crianças nas intenções para dezembro

O Papa Francisco recorda de forma especial o sofrimento das crianças nas suas intenções de oração para o mês de dezembro.

Na mensagem de vídeo, entretanto divulgada pela Rede Mundial de Oração do Papa, Francisco diz que o sofrimento das crianças é um grito que se eleva aos céus.

“Rezemos para que todos os países decidam tomar as medidas necessárias para fazer com que o futuro das crianças seja uma prioridade, especialmente o futuro das crianças que hoje estão a sofrer”, pode ler-se na apresentação do vídeo.

“Cada criança marginalizada, cada criança abusada, cada criança abandonada, cada criança sem escola, sem atendimento médico, é um grito que se eleva a Deus”, diz Francisco.

O Papa pede a todos que olhem para estas crianças e vejam nelas Jesus Cristo “que veio ao nosso mundo como uma criança indefesa”.

Todos os meses o Papa enuncia novas intenções de oração e convida os católicos do mundo a rezar com ele por elas.