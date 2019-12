Restaurante solidário do CASA serve quase 200 refeições por dia

É quarta-feira e faltam poucos minutos para as 20h00. A noite arrefece e cruzar a Praça da Batalha é um duro confronto com a realidade.

Há sem-abrigo que se encolhem debaixo dos cobertores sob a fachada do Teatro Nacional São João, enquanto o resto da cidade vai regressando a casa após mais um dia de trabalho.

Ali mesmo, paredes meias com a Batalha, na Rua do Cimo de Vila, os rostos impacientes que aguardam a abertura do restaurante solidário contrastam com os turistas que se esgueiram pelos becos do centro histórico à procura de um restaurante típico.

Quatro metros mal medidos separam os dois passeios. O fosso emocional, esse, não tem medida.

Os voluntários asseguram o funcionamento de dois restaurantes solidários: um na Batalha outro no Hospital Joaquim Urbano. Esta noite, o restaurante da Baixa espera cerca de 200 pessoas para jantar.

No espaço de dez anos, o número de sem-abrigo a pedir ajuda mais do que duplicou só na Baixa do Porto

O turismo fez com que a cidade crescesse, mas está a empurrar dezenas, centenas de pessoas para a indigência.