Medicina na Católica. Universidade sublinha princípio da liberdade de escolha

A nota sublinha as “óbvias necessidades de formação médica no país e a contínua saída de estudantes portugueses” para o estrangeiro e realça que a proposta apresentada visa a “capacitação do país com um curso em parceria com a Universidade de Maastricht, de currículo amplamente acreditado e testado”.

Nesse sentido, conclui, o parecer negativo da A3ES é “uma decisão a todos os títulos danosa para o país”.

A UCP já apresentou recurso e entregou nova proposta.