Fuzileiro português e dois cabo-verdianos sofrem ferimentos ligeiros durante exercício

Um fuzileiro português e dois cabo-verdianos sofreram na quarta-feira ferimentos ligeiros com uma microcarga explosiva durante um exercício na cidade da Praia, em Cabo Verde, anunciou a Marinha Portuguesa.



Segundo um comunicado da Marinha, durante a realização de um exercício, que ocorreu às 17h00 locais (18h00 em Lisboa), uma das microcargas explosivas utilizadas para criar um cenário tático não deflagrou quando foi acionada remotamente.

Após a conclusão do exercício e ultrapassado o "período de segurança previsto para este tipo de anomalia", a equipa que preparou o cenário tático "seguiu os procedimentos no sentido de verificar e identificar eventual interrupção no circuito de fogo".

"Durante essa verificação, a microcarga que estava enterrada no solo acabou por deflagrar, projetar areia e pequenas pedras, tendo atingido um fuzileiro português e dois fuzileiros cabo-verdianos, causando ferimentos ligeiros", refere o documento.

Os três militares foram conduzidos ao hospital da cidade da Praia e estão em observação.

O exercício decorreu durante o Curso de Formação de Fuzileiros Navais da Guarda Costeira de Cabo Verde, na cidade da Praia (ilha da Santiago), no âmbito da cooperação no domínio da defesa.