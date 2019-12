Sarampo em Samoa. Famílias não vacinadas colocam lenços vermelhos à porta

As famílias que não estão vacinadas contra o sarampo na nação de Samoa, no Pacífico, foram convidadas a pendurar uma bandeira vermelha à porta de casa como forma de auxílio à sinalização e combate de um surto mortal da doença.

As bandeiras permitirão às equipas médicas que viajam de porta em porta vacinar os residentes mais vulneráveis.

O Governo local adiantou, esta semana, que mais de 4.000 pessoas estão infetadas com sarampo, num universo de 200.000.

Já morreram cerca de 70 pessoas e entre as vítimas mortais contam-se várias crianças com menos de cinco anos.

Samoa declarou estado de emergência em novembro e para combater o surto as vacinas são agora obrigatórias.

Todas as escolas estão fechadas e as crianças com menos de 17 anos estão proibidas de se reunir em grupo em espaços públicos.