Mais de 140.000 pessoas morreram de sarampo em 2018

"O facto de qualquer criança morrer de uma doença evitável por vacina, como o sarampo, é francamente um ultraje e um fracasso coletivo em proteger as crianças mais vulneráveis do mundo", disse Tedros Adhanom Ghebreysus, diretor-geral da OMS.

A maioria das mortes ocorreram em crianças menores de cinco anos, que são as que correm maior risco de infeções por sarampo, com possíveis complicações, incluindo pneumonia e encefalite, além de incapacidade ao longo da vida.

O sarampo matou mais de 140.000 pessoas em 2018, de acordo com novas estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Centro para Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos.

Em 2018, os países mais afetados - com maior taxa de incidência da doença -- foram a República Democrática do Congo (RDC), Libéria, Madagáscar, Somália e Ucrânia. Estes cinco países foram responsáveis por quase metade de todos os casos de sarampo no mundo.

As estimativas divulgadas esta quinta-feira pela OMS apontam para 9,7 milhões de casos de sarampo em 2018 a nível mundial e 142.300 mortes relacionadas com a doença, mais do que no ano anterior, quando foram estimados 7,5 milhões de casos e 124.000 mortes.

Este ano, os Estados Unidos registaram o maior número de casos em 25 anos, enquanto quatro países da Europa - Albânia, República Checa, Grécia e Reino Unido - perderam o estatuto de eliminação do sarampo em 2018, após prolongados surtos da doença. Esta situação ocorre quando o sarampo volta a um país após ter sido declarado eliminado e a transmissão é sustentada continuamente, naquele território, no país por mais de um ano.

Em 2018, a OMS estima que na região africana houve 1,7 milhões de casos e 52.600 mortes; na região das Américas 83.500 casos, no Mediterrâneo Oriental 2,8 milhões de casos e 49.000 mortes, na Europa 861.800 casos e 200 mortes, no sudeste asiático 3,8 milhões de casos e 39.100 mortes e no Pacífico Ocidental 404.400 casos e 1.300 mortes.

Em 2018, houve um total de 353.236 casos reportados à OMS e este ano, até meio de novembro, já tinham sido reportados globalmente mais de 413.000 casos, com um adicional de 250.000, de acordo com as redes nacionais.

Estudos recentes mostram que a contração do vírus do sarampo pode ter mais impactos para a saúde a longo prazo do que os já conhecidos, por exemplo, a danificação da memória do sistema imunológico por meses ou até anos após a infeção, deixando os sobreviventes vulneráveis a outras doenças potencialmente mortais, como gripe ou diarreia grave.