Greve deixa França sem transportes, escolas e hospitais

A greve geral que começa esta quinta-feira em França, contra a alteração do sistema de reformas, vai tocar todos os setores essenciais. Chegar ao trabalho, deixar as crianças na escola, ter acesso às urgências ou chamar os bombeiros não serão tarefas fáceis.

Convocada pelas grandes associações sindicais, a intersindical e interprofissional, a greve terá mais impacto nos transportes, o setor mais mobilizado e o primeiro a opor-se com veemência à introdução do novo sistema de reformas que quer acabar com os 42 sub-sistemas de pensões atualmente existentes em França.

A SNCF, empresa ferroviária, assegura apenas um em cada 10 TGV e um em cada 10 comboios regionais, incluindo na parisiense, e intercidades. Quanto ao Eurostar, apenas um em cada dois vão fazer viagens e não haverá qualquer ligação a Itália, Espanha e Alemanha.

A paralisação na SNCF deve acontecer pelo menos até ao dia 9 de dezembro, altura em que os trabalhadores vão reavaliar a participação.

Quanto aos transportes na capital, a RATP, empresa dos transportes de Paris, prevê que a maior parte das linhas do metro estejam fechadas, exceto as linhas 1 e 14 que são automáticas, mas que também serão fechadas caso haja demasiados passageiros. Os autocarros serão reduzidos para um terço.

Com uma estimativa de cerca de 90% de adesão à greve hoje, os trabalhadores da RATP vão avaliar no final do dia se continuam a mobilização.

Os sindicatos de motoristas de pesados também apelaram à greve, assim como táxis e ambulâncias. Já no transporte aéreo, a greve levou ao cancelamento de 20% dos voos no território francês e a Air France anulou 30% dos seus voos internos e 15% dos seus voos de médio curso.