Base de Pearl Harbor encerrada após tiroteio

A base militar de Pearl Harbor-Hickam, no Havai, foi encerrada e está em alerta após um tiroteio, que terá provocado pelo menos três feridos.

A imprensa local diz que um atirador abriu fogo no interior do complexo militar. Dois dos três feridos estão em estado grave, avança o "Hawaii News Now".

O suspeito foi neutralizado pelas forças de segurança. Não se sabe se está ferido ou morto.

O incidente aconteceu na zona do estaleiro naval de Pearl Harbor, adianta a conta oficial da base no Twitter.

“Devido a um incidente de segurança em curso, o acesso/portões da base estão fechados”, informa a mensagem.

Um porta-voz da base confirmou o incidente à agência Reuters, mas recusou adiantar pormenores.

A base militar de Pearl Harbor-Hickam tem instalações da Força Aérea e da Marinha dos Estados Unidos. Fica situada a 13 quilómetros de Honolulu.

O tiroteio acontece três dias do aniversário do ataque japonês contra Pearl Harbor, a 7 de dezembro de 1941, que ditou a entrada dos Estados Unidos na II Guerra Mundial.