Presidente da FIFA proposto para membro do Comité Olímpico Internacional

Os presidentes da FIFA, o suíço Gianni Infantino, e da Federação Internacional de Ténis, o norte-americano David Haggerty, foram propostos como novos membros do Comité Olímpico Internacional (COI), anunciou o organismo, esta quinta-feira.

Por recomendação do Comité Executivo, reunido esta semana em Lausana, na Suíça, o COI votará, em janeiro de 2020, a proposta de admissão de Gianni Infantino e David Haggerty, bem como do presidente do Comité Olímpico do Japão, Yasuhiro Yamashita.

A lista de admissões não inclui o britânico Sebastian Coe, presidente da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF). Isto deve-se a um possível conflito de interesses entre a posição no COI e a sua empresa, CSM Sports Entertainment, segundo o presidente do organismo olímpico, o alemão Thomas Bach.