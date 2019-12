João Alves aprova dupla inédita Seferovic-Vinícius no Bessa

João Alves, antiga glória do Benfica e Boavista, acredita que Carlos Vinícius e Seferovic, recuperado de lesão, podem fazer dupla no Estádio do Bessa, frente ao Boavista, esta sexta-feira.

"Não conhecia bem o Vinícius mas percebo, agora, que tem muita qualidade. É muito potente, bom finalizador, habilidoso, tem a malandrice típica dos brasileiros. Considero que, no ataque, o Benfica está bem servido e são dois jogadores (Vinícius e Seferovic) que estando aptos, podem jogar em simultâneo. Há coisas em podem não acasalar bem mas, em determinados jogos, podem ser muito importantes para a equipa", referiu em entrevista a Bola Branca.

O Benfica lidera a I Liga com dois pontos de avanço do FC Porto. André Almeida está lesionado, falha o jogo do Bessa e está em duvida para o jogo de terça-feira, no estádio da Luz, com o Zenit, para a Liga dos Campeões.

Para o antigo jogador do Benfica, João Alves, o treinador Bruno Lage deve apostar todas as fichas no jogo o Bessa, não pensando, para já, no encontro com a equipa da Rússia.

É importante continuar na europa, mas o Benfica quer, acima de tudo, ser campeão nacional: "Seria importantíssimo ficar na Liga Europa mas mais importante é repetir o título português", considera.

"Boavistão" de regresso com Lito Vidigal

João Alves, que também fez carreira no Boavista, espera um grande jogo amanhã à noite no Estádio do Bessa entre panteras e águias, e não entrega favoritismo ao Benfica.



"É impossível dar favoritismo a alguém. Por um lado está o campeão nacional e atual líder da Liga e por outro um Boavista que atravessa um bom momento de forma e que está numa caminhada para voltar a ser o Boavistão que passeou nos relvados portugueses", acrescentando um enorme elogio ao trabalho de Lito Vidigal no comando técnico dos axadrezados, "O Lito foi meu jogador no Belenenses. Acompanho o seu trabalho a acho que tem feito uma boa carreira como treinador. Pode ter ambições de chegar bem longe neste percurso".

O jogo entre Boavista e Benfica realiza-se esta sexta-feira às 20h30 no Estádio do Bessa, na cidade do Porto, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.