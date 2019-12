Smalling e Lukaku reagem a manchete de jornal italiano. "Burra" e "altamente insensível"

Chris Smalling e Romelu Lukaku, os protagonistas da manchete alegadamente racista do "Corriere dello Sport", a lançar o jogo entre Inter de Milão e AS Roma, reagiram com desagrado à publicação.

"O que ocorreu esta manhã foi errado e altamente insensível", escreveu o central da Roma, no Twitter. Smalling espera "que os editores envolvidos na publicação desta manchete assumam responsabilidade e percebam o poder e o impacto que as suas palavras têm".

O internacional inglês agradeceu, ainda, à Roma pelo apoio.

Já Lukaku foi mais cortante e escreveu, também no Twitter, que o "Corriere dello Sport" devia "fazer um trabalho melhor".

"Em vez de se focar numa batalha entre duas equipas, o 'Corriere dello Sport' criou a manchete mais burra que vi na minha carreira. Continuam a deitar achas para a fogueira da negatividade e do racismo, em vez de falarem do belo jogo que será jogado no San Siro, entre dois grandes clubes. A educação é fundamental", atirou.

O avançado belga do Inter de Milão também agradeceu aos fãs pelo apoio e pediu que as atenções se virassem para o jogo.

O "Corriere dello Sport" está recebeu acusações de racismo devido à manchete desta quinta-feira. O título, "Black Friday" ("Sexta-feira Negra"), relacionava-se com o jogo da próxima sexta-feira, entre Inter de Milão e Roma, com os jogadores Romelu Lukaku e Chris Smalling, ambos negros ("black"), em capa.