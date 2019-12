Romário Baró no radar do Real Madrid

O Real Madrid estará interessado em Romário Baró, médio de 19 anos do FC Porto, segundo escreve o jornal espanhol "As".

De acordo com a publicação, as exibições do médio portista, tanto na época passada na Youth League, como esta temporada na equipa principal, têm chamado à atenção do clube "merengue".

Baró tem contrato até 2023, com cláusula de rescisão fixada nos 40 milhões de euros.

O médio arrancou a temporada como opção regular na equipa principal, tendo já somado sete partidas, mas uma lesão no tornozelo tem impedido a afirmação.