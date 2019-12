Marco Silva muito perto de ser demitido no Everton

Marco Silva está muito perto de ser demitido do cargo de treinador do Everton, segundo escreve o "The Guardian" e a "Sky Sports".

O Everton está a realizar um dos piores arranques do passado recente do clube, tendo caído para a zona de despromoção, no 18º lugar da Premier League, após ter perdido o dérbi contra o Liverpool, em Anfield, por 5-2.

De acordo com os jornais ingleses, David Moyes será o substituto de Marco Silva. O escocês está sem clube desde que deixou o West Ham em 2017/18. Moyes fez 12 temporadas no Everton, entre 2001 e 2013, antes de assinar pelo Manchester United.

Depois da derrota em Anfield, Marco Silva não comentou uma eventual saída: "Não sou a pessoa certa para falar sobre o assunto, não vos posso responder. Desde que cheguei ao clube, até ao último dia, estarei aqui a 100%. Percebo as perguntas, mas não gosto de falar sobre o meu futuro no final de cada jogo".

Marco Silva, de 42 anos, está na segunda época no Everton, depois de ter passado também pelo Watford e Hull City