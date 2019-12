Jornal italiano criticado por manchete racista

O jornal italiano "Corriere dello Sport" está a receber acusações de racismo devido à manchete "Black Friday", relacionada com o jogo da próxima sexta-feira, entre Inter de Milão e Roma, e os jogadores Romelu Lukaku e Chris Smalling.

Os dois jogadores foram colegas de equipa no Manchester United na última temporada e serão rivais no próximo duelo das respetivas equipas da Serie A, motivo de destaque para o jornal italiano.

O trocadilho com o dia em que várias lojas fazem promoções não caiu bem e os próprios clubes já reagiram nas redes sociais. O Inter de Milão diz que "o futebol é paixão, cultura e irmandade. Estaremos sempre contra todas as formas de descriminação". Já a Roma reagiu com sátira.