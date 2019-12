Emirados Árabes Unidos despedem Bert van Marwijk

A Federação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos (EAU) despediu Bert van Merwijk do comando técnico da seleção, por maus resultados.

O antigo internacional e treinador holandês, de 67 anos, estava no cargo há cerca de nove meses, desde março, e tinha a missão de apurar a seleção dos EAU para o Mundial 2022 e para Taça Ásiatica de 2023. Contudo, após quatro jogos no grupo G, os EAU têm seis pontos.

A gota de água foi a pobre participação na Taça do Golfo, em Doha. Os EAU ficaram no terceiro lugar do grupo A, com apenas uma vitória em três jogos, atrás de Iraque e Catar, e falharam o acesso às meias-finais.

O percurso de Bert van Marwijk tem sido pouco feliz desde 2010, quando levou a Holanda à final do Mundial (derrota por 1-0 frente à Espanha). Desde então, o antigo médio foi acumulando maus trabalhos.