Conte enche Paulo Fonseca de elogios

Antonio Conte, treinador do Inter de Milão, deixou rasgados elogios a Paulo Fonseca, na véspera de duelo contra a Roma, em Milão. Em conferência de imprensa, o técnico atual líder da Serie A deu os parabéns ao português pelo trabalho desenvolvido.

"Paulo Fonseca está a provar ser um treinador muito bom. Fez um trabalho importante no Shakhtar. A Serie A é um campeonato muito tático e por vezes demora tempo até os treinadores se habituarem. Os adversários estudam as equipas e preparam os jogos muito bem. Foi um grande passo, mas o Fonseca está a fazer um bom trabalho. Também tenho de dar os parabéns à Roma, é uma equipa forte, muito competitiva e jovem. Toda a equipa é forte, não podemos estar preocupados apenas com um jogador", disse.

O treinador português só está na Roma porque Conte recusou a proposta que recebeu do emblema da capital, que explicou os motivos da nega.

"Explicaram o projeto, avaliei a proposta e achei que era o momento certo. O Inter ainda não me tinha contactado, mas decidi recusar a proposta com todo o respeito, porque é um clube enorme", remata.