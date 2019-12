Cláudia Neto é uma das 100 melhores jogadoras do mundo

Cláudia Neto está entre as 100 melhores jogadoras do mundo, para o jornal britânico "The Guardian".

A internacional portuguesa, de 31 anos, que joga no Wolfsburgo, aparece na 97.ª posição da lista. Cláudia Neto, capitã e estrela maior da seleção nacional, leva cinco golos em 10 jogos pela equipa alemã, esta época.

Ainda não é conhecida a líder da lista, embora seja expectável que o "Guardian" escolha a norte-americana Megan Rapinoe, vencedora do prémio The Best e da Bola de Ouro para melhor jogadora do mundo.