​Habitação “é principal preocupação e prioridade” em Lisboa

O comentador da Renascença e presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, garante que a habitação é a “principal preocupação e prioridade” da autarquia.



“A situação do mercado da habitação é hoje, de longe, a principal preocupação e principal prioridade de ação do executivo na cidade de Lisboa e também, naturalmente, terá que o ser no Governo”, disse Medina no espaço de debate do programa “As Três da Manhã”.

O autarca explica que “os preços estão a aumentar muito há muitos anos e estão a tornar impossível para muitos segmentos das classes médias baixas, das classes médias e até segmentos de classes médias altas poderem ter habitação em Lisboa”.

Medina adiantou ainda que os privados vão ser chamados a contribuir para o mercado de habitação com preços controlados.

De acordo com um relatório da agência de notação financeira Moody's, os preços das casas em Portugal vão aumentar 4% em 2020.

Sobre os problemas da habitação, João Taborda da Gama lembra que “nem toda a gente consegue ter sempre as casas que quer, mas o que se vive hoje é algo que é muito diferente do que se vivia há poucos anos e que gera uma fricção social forte que tem de ser resolvida ou pelo menos tem de ser acautelada pelos decisores públicos”.