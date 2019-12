Restos de café? Ford vai usá-los para criar peças automóveis

A marca de automóveis Ford vai começar, ainda este ano, a utilizar restos de café na produção de peças para alguns dos veículos que fabrica.

A multinacional norte-americana procura transformar a casca de café, que é habitualmente desperdiçada, num bioplástico resistente e suficientemente maleável para produzir algumas peças automóveis.

O novo método começou a ser aplicado na produção do invólucro plástico de alguns faróis.



Para acelerar o processo de implementação, a marca avançou com uma parceria com a cadeia de fast food norte-americana, McDonald's.

O objetivo da iniciativa não se limita, porém, à redução do impacto ambiental, mas terá também vantagens práticas, uma vez que as peças produzidas com este método podem ser até 20% mais leves que as convencionais.

Os testes iniciais permitiram, ainda, comprovar que os restos do café têm características únicas, favoráveis ao contacto com altas temperaturas, o que permitirá à Ford poupar até 25% da energia usada durante a produção.