Livros, vinho e gastronomia juntos em Viseu para o fim-de-semana

Em Viseu, o fim-de-semana anuncia-se com temperaturas mínimas de 4 graus, mas não há que temer o frio porque quem entrar no Solar do Vinho do Dão onde vai decorrer o Festival Tinto no Branco vai sentir o calor da lareira acesa. Serão 3 dias em que o Festival Literário que já vai na sua 5.ª edição, junta os livros, com os vinhos e a gastronomia.

Nesta edição, o evento literário leva a Viseu, como cabeça de cartaz, o escritor e romancista britânico Jonathan Coe. O autor tem estado em Portugal, em residência literária, em Cascais e que acaba de lançar “O Coração de Inglaterra”, um livro que se anuncia como o primeiro romance do Brexit. Outros dos nomes internacionais a marcarem presença em terras de Viriato serão a escritora uruguaia Carmen Posadas, autora de vários romances publicados no nosso país; e o cabo-verdiano Germano Almeida – Prémio Camões 2018.

Entre os autores nacionais, vão estar presentes nesta edição do Tinto no Branco também escritores como Afonso Reis Cabral que venceu recentemente o Prémio José Saramago com o livro “Pão de Açúcar”; Francisco José Viegas que juntamente com a chef de cozinha Justa Nobre irá falar sobre “A cozinha das nossas avós” ou Mário Augusto que participará na apresentação do livro “A Queijaria do Chef” de Diogo Rocha, recentemente galardoado com uma estrela Michelin.

A programação do Festival Tinto no Branco, terá também como já é hábito uma conversa mais centrada na religião e que este ano vai juntar no sábado às 19h, o dominicano Frei Bento Domingues e o jesuíta Paulo Duarte que irão falar sobre “Vinho e religião”.

Ao mesmo tempo que acontecem muitas destas conversas no Solar do Vinho do Dão, estará também a decorrer o evento “Vinhos de Inverno” onde o público de copo na mão, pode degustar os vinhos dos produtores da região. Na programação há também espaço para os mais novos com sessões infantojuvenis, horas do conto ou ateliers de gastronomia.

Nos três dias em que a passadeira vermelha está colocada no jardim que conduz ao Solar do Vinho do Dão, em Viseu, haverá ainda workshops vínicos com o jornalista João Paulo Martins e o enólogo Carlos Silva, uma feira do livro e um cartaz musical para degustar, tudo com bandas nacionais. Com bilhetes a 5 euros, poderá ver em Viseu este fim-de-semana os The Happy Mess na sexta-feira e The Black Mamba no sábado. A receita dos espetáculos terá fins sociais.

Todo o programa está detalhado no site do Festival Tinto no Branco.