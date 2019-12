Miguel Quaresma: Jorge Jesus foi "agredido no peito e nas costas" na invasão a Alcochete

Jorge Jesus foi "agredido no peito e nas costas" na invasão a Alcochete, segundo revelou Miguel Quaresma, antigo adjunto do atual treinador do Flamengo, no Tribunal de Monsanto.

"Jesus foi agredido no peito e nas costas e caiu", disse, como testemunha no nono dia de julgamento. Antes de Miguel Quaresma, já Raúl José tinha prestado declarações, que descreveu o momento da invasão.

"Lançaram tochas, havia fumo, agrediram três, quatro jogadores. Gerou-se um clima de pânico total e de terror, em que tivemos dificuldade em perceber o que aconteceu naqueles quatro a cinco minutos de terro. Não sabíamos se tinham armas. Pareceu-me que vinham mais para o susto e aquilo fugiu-lhes do controlo", disse.