Francisco Geraldes deve regressar ao Sporting em janeiro

Francisco Geraldes deverá regressar ao Sporting em janeiro, depois de mais um empréstimo sem sucesso no AEK de Atenas.

De acordo com "A Bola", o médio de 24 anos deverá voltar a Alvalade, mas a reintegração no plantel ainda não é garantida. Geraldes poderá ser novamente cedido ou até mesmo vendido, sendo que entra em último ano de contrato na próxima temporada.

Geraldes volta a não conseguir singrar num período de empréstimo, tendo feito apenas seis jogos. A saída de Miguel Cardoso do cargo retirou todo o espaço a Geraldes no plantel, que não joga desde outubro. Na última temporada, não fez qualquer jogo no Eintracht Frankfurt, e apenas somou três jogos na segunda metade da temporada nos leões.

O médio fez a última temporada completa em 2017/18, no Rio Ave, onde apontou quatro golos em 38 jogos. No Moreirense, tinha feito 20 jogos na primeira metade da temporada, antes de também regressar a Alvalade.