Diogo Leite espera jogo difícil no Pina Manique

Diogo Leite, defesa-central do FC Porto, espera um jogo complicado no Estádio Pina Manique, terreno do Casa Pia, na segunda jornada da fase de grupos da Taça da Lia.

"Dependemos de nós. Vamos encarar estes dois jogos para ganhar. O Casa Pia perdeu o primeiro jogo, mas ainda têm hipótese de passar, por isso estamos à espera de um jogo difícil. Jogam em casa, vão querer tirar-nos qualquer ponto. Temos de estar preparados, fazer como sempre o nosso jogo e sair de lá com a vitória", disse, em declarações reproduzidas na "FC Porto TV".

O jovem de 20 anos, que espreita a titularidade na partida, recorda a ambição do FC Porto vencer todas as provas em que está incluído: "Temos o objetivo de ganhar todas as provas em que estamos inseridos. Estamos bem, temos ganho esses jogos da Taça e queremos continuar assim até ao final".

Dragões ocupam o segundo lugar do grupo, com a vitória frente ao Santa Clara, na primeira jornada. O Chaves lidera com seis pontos, e já com dois jogos disputados.

O Casa Pia-FC Porto está marcado para quinta-feira, às 20h15, no Estádio de Pina Manique, com informações e acompanhamento ao minuto na Renascença.