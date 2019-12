Moçanaria, "subalternização ao PS" e "hipocrisia". Foi assim o debate entre candidatos a líder do PSD

"Subalternização ao PS", "guerrilha interna", "golpe de Estado", currículos eleitorais e até a Maçonaria marcaram o debate desta quarta-feira, na RTP, entre os três candidatos à liderança do PSD: Rui Rio, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz.

Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz acusam o atual líder, Rui Rio, de ter subalternizado o PSD em relação ao Partido Socialista.

No debate para as eleições internas de 11 de janeiro, o ex-líder parlamentar Luís Montenegro acusou mesmo Rio de ter feito do partido um “PS número dois”:

“Havia eleitorado disponível para confiar na alternativa política do PSD, mas não encontraram essa alternativa no PSD. Os resultados [das legislativas] foram maus. A estratégia dos últimos anos levou o partido a ser um PS número dois. As coisas correram mal. A desculpa esfarrapada da guerrilha interna não colhe. Se não houve a unidade necessário no PSD isso deveu-se muito a Rui Rio”, lamentou.

Rui Rio acusou Luis Montenegro de hipocrisia e de em janeiro ter lançado um “golpe de Estado” à actual direção social-democrata.

Depois foi a vez da posição sobre o próximo Orçamento do Estado. Luís Montenegro afirma que não é possível viabilizar o documento do Governo.

Já Rui Rio defende que quer ver o Orçamento do Governo de António Costa e depois logo vê o sentido de voto. O mesmo defende Miguel Pinto Luz.

A marcar o debate também a discussão sobre quem é que faz parte da Maçonaria ou não, tendo em conta as acusações que Rui Rio tem feito a interesses obscuros que supostamente querem tomar conta do PSD.

Luís Montenegro garante que nunca fez parte daquela organização. Miguel Pinto Luz assumiu que fez parte da Maçonaria, mas que está adormecido vai para 10 anos.

[em atualização]