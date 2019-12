Maçonaria, "subalternização ao PS" e "hipocrisia". Foi assim o debate entre candidatos a líder do PSD

"Subalternização ao PS", "guerrilha interna", "golpe de Estado", currículos eleitorais, acusações de "hipocrisia" e até a Maçonaria marcaram o debate desta quarta-feira, na RTP, entre os três candidatos à liderança do PSD: Rui Rio, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz.

Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz acusam o atual líder, Rui Rio, de ter subalternizado o PSD em relação ao Partido Socialista.

No debate para as eleições internas de 11 de janeiro, o ex-líder parlamentar Luís Montenegro acusou mesmo Rui Rio de ter feito do partido um “PS número dois”.

“Havia eleitorado disponível para confiar na alternativa política do PSD, mas não encontraram essa alternativa no PSD. Os resultados [das legislativas] foram maus. A estratégia dos últimos anos levou o partido a ser um PS número dois. As coisas correram mal. A desculpa esfarrapada da guerrilha interna não colhe. Se não houve a unidade necessário no PSD isso deveu-se muito a Rui Rio”, lamentou.

Rui Rio acusou Luís Montenegro de "hipocrisia" e de em janeiro ter lançado um “golpe de Estado” à actual direção social-democrata.

Miguel Pinto Luz desafia o líder do PSD a "explicar o que vai alterar na sua receita, que até agora foi errada", uma estratégia de "subalternização ao PS e contra tudo e contra todos".

"Poupe-nos dessa lengalenga com mais de 20 anos, a queixar-se que o mundo está contra ele. Rui Rio é contra a Opus Dei, a comunicação social, a maçonaria, Ministério Público, contra os militantes do partido. Deu a iniciativa política ao PS. Correu mal das duas vezes que optou por se aproximar do PS", atirou o vice-presidente da Câmara de Cascais.

"Pensava que isto ia ter um nível mais elevado"

Rui Rio partiu para o contra-ataque, recordando as várias derrotas eleitorais sofridas pelos seus dois adversários. "Estes dois senhores têm resultados eleitorais brilhantes. Montenegro concorreu duas vezes à Câmara de Espinho e perdeu, à distrital de Aveiro e não ganhou. Agora diz que vai ganhar legislativas, autárquicas e a Câmara de Lisboa.”