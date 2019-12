Loja comunitária em Braga empresta equipamento para limpeza e manutenção de áreas verdes

A união de freguesias de Arentim e Cunha, em Braga, criou uma loja comunitária que empresta gratuitamente equipamento para a limpeza e manutenção das áreas verdes.

O funcionamento do espaço assenta na “partilha”, explica o autarca José Afonso, adiantando que o objetivo do projeto é reduzir o “consumismo” e “ajudar o ambiente”. Uma espécie “de dois em um” em que o “útil se junta ao agradável”, resume.

No espaço, entre as máquinas há motosserras, destroçadores de biomassa ou roçadoras. Todo o material está à disposição gratuitamente da população de Arentim e de Cunha na loja comunitária que o autarca acredita ser “a primeira” do género país.



“Se cada família comprasse uma máquina destas para usar uma única vez seria um mau investimento. Assim, a Junta fez esse investimento e coloca os utensílios à deposição, através da partilha de recursos.”

Um ajuda que quer, ainda, facilitar a vida, por exemplo, na hora de limpar os terrenos e, ao mesmo tempo, “acabar com as queimadas” e com o “uso de pesticidas”, através do recurso a equipamentos que permitem a reutilização dos resíduos biomassa e a destruição de ervas “sem recurso a químicos”.

“Isto é já uma prevenção para o futuro”, sublinha o autarca, convencido de que não tardará que outras juntas de freguesia sigam o exemplo de Arentim e Cunha: “Tenho quase a certeza que outras freguesias vão olhar para este projeto e aderir a uma situação semelhante à nossa."

Sediada no edifício da junta de freguesia de Cunha, a loja comunitária é um projeto financiado em 25 mil euros pelo programa "juntar+" do fundo ambiental.