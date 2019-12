INEM abre inquérito à morte de Carlos Amaral Dias

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) decidiu abrir um inquérito à assistência prestada ao psicanalista Carlos Amaral Dias, que morreu esta terça-feira.

A notícia é avançada pelo "Correio da Manhã", que acrescenta que o óbito ocorreu numa ambulância, quase duas horas depois de o médico ter ligado para a linha de emergência médica.

Carlos Amaral Dias tinha 73 anos - nasceu em 1946, em Coimbra -, tendo tido quatro filhos, entre eles a ex-deputada Joana Amaral Dias. Tinha abandonado há cerca de um mês, a pedido do próprio, a direção do Instituto Miguel Torga, à frente do qual esteve mais de duas décadas.

[Em atualização]