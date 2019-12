Governo responde às críticas de relatório europeu sobre acesso a dados públicos. “Estamos a trabalhar numa estratégia nacional”

O Governo promete, ainda, apostar no “desenvolvimento e evolução” do atual portal de dados abertos, continuar a “angariação de dados" e realizar eventos - como hackathons, ou maratonas de programação - para promover a reutilização de dados e um maior investimento na avaliação do impacto da abertura de dados.

No relatório, conhecido na segunda-feira, uma das maiores críticas deixada à atuação do Estado português nesta matéria prende-se com a falta de promoção do portal e do tema junto dos cidadãos. O “dados.gov.pt” é o segundo site menos visitado e, indica o estudo, “apenas a Bélgica, Hungria, Portugal e Suécia dão conta não terem conduzido qualquer tipo de atividades a nível nacional/federal” de forma a promover dados abertos.

Uma outra crítica do relatório à atuação do Estado português em matéria de acesso a dados públicos é o recurso a formatos que não são “verdadeiramente abertos”. Segundo o estudo, “muitos sectores públicos [portugueses] ainda usam formato proprietários, algo que, defende o Portal Europeu de Dados, “dificulta a reutilização”.

O executivo rebate esta crítica, advogando que os “dois formatos mais utilizados [no dados.gov.pt] são json e xml” - formatos não proprietários - e que, mesmo nos casos em que isso não acontece - “muitos deles estão também disponíveis formatos abertos”.