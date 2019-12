Gaia. Embarcação de pesca naufragou e fez morto

Uma embarcação de pesca artesanal naufragou ao largo da Praia da Aguda, em Gaia, com duas pessoas a bordo, uma das quais morreu no local.

Fonte do Comando Distrital da Operações de Socorro (CDOS) do Porto disse que às 9h10 a vítima resgatada estava ainda a ser assistida no local.

O CDOS recebeu o alerta para este acidente ao largo daquela praia do concelho de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, cerca das 8h30.

No local, encontram-se elementos dos Bombeiros Voluntários da Aguda, estando "outros meios a caminho", nomeadamente da autoridade marítima.