“Ana Gomes recebeu ameaças de morte” por denunciar crimes em Malta

Ana Gomes chegou a ser ameaçada de morte por denunciar a corrupção em Malta e a teia de silêncio em torno do assassinato da jornalista Daphne Caruana Galizia, afirma Paulo Rangel no programa “Casa Comum” da Renascença.



Malta, pequeno país no meio do Mediterrâneo, está a ser assolado por um terramoto político, que já levou à demissão do primeiro-ministro, Joseph Muscat; do chefe de gabinete e de dois ministros, na sequência da investigação ao homicídio da jornalista Daphne Caruana Galizia.

O social-democrata Paulo Rangel disse no “Casa Comum” desta quarta-feira que Ana Gomes chegou a receber “ameaças de morte e intimidações pela circunstância de estar a chamar a atenção para isto desde o primeiro minuto”.