A odisseia de um tetraplégico na CP. Os requerimentos, os horários e as casas de banho inacessíveis

Cada vez que precisa de andar de comboio, Sérgio Lopes tem que planear bem a viagem. Antes de mais, tem de consultar a lista de estações com SIM – Serviço Integrado de Mobilidade da Comboios de Portugal (CP) e ver se são acessíveis. Verificar horários e garantir que o serviço que pretende (urbano, regional, Intercidades, InterRegional, Alfa Pendular) é prestado nas estações de partida e destino e, em caso de transbordo, se essas estações também preenchem as condições. A fase seguinte é o pedido de serviço à CP. À Renascença, Sérgio referiu uma antecedência de 24 horas, mas talvez ainda não saiba que, desde outubro, a empresa ferroviária só exige 12h. Deve fazê-lo através do telefone, com uma chamada paga para o 707210746 ou pelo site www.cp.pt, preenchendo um formulário com “cerca de 15 questões”. É um requerimento para cada viagem: se for ida e volta, terá de fazer dois. E não adianta ser passageiro frequente e querer “adiantar serviço”, o processo é o mesmo. “Serve apenas para o revisor estar à nossa espera para entrarmos no comboio com a cadeira”, explica. Para concretizar a viagem precisa da confirmação da CP, frisa a empresa num manual de procedimentos para o cliente, atualizado em setembro e que fez chegar à Renascença. Mas nem todos os comboios estão preparados para receber cadeiras de rodas elétricas. O Intercidades só permite o embarque de passageiros com necessidades especiais em cadeiras de rodas manuais dobráveis, porque as portas são muito estreitas. Lá dentro, o cliente usa uma cadeira exclusiva até ao lugar, que terá de ser em segunda classe porque os bancos da primeira têm apoios de braço fixos. E é melhor não pensar em ir à casa de banho, porque não são de acesso universal. “Ou seja, temos que usar o Alfa Pendular, que nos fica mais caro e só leva duas cadeiras por comboio, ou o regional, se houver. E obriga-nos a uma viagem mais prolongada”, detalha Sérgio Lopes. O problema da acessibilidade coloca-se em relação ao material circulante mas também nas infraestruturas, as estações. Nem sempre há elevadores e por vezes os acessos às plataformas são difíceis.

Incompreensivelmente, porque é das mais moderna, a Estação do Oriente, em Lisboa, é das piores para entrar nos comboios urbanos, revela Sérgio. É preciso informar o funcionário da estação para colocar a rampa, mas ele apenas “está disponível entre as 7h e as 22h”. Sérgio trocava a “borla” por comboios mais acessíveis Este ano, mais uma vez, a CP associou-se ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, tendo proporcionando viagens grátis, esta terça-feira, não só ao próprio cliente como também a um acompanhante. Sérgio assinala a iniciativa como positiva, mas trocava bem a “borla comemorativa” por melhores condições no resto do ano. “Há muita coisa a fazer para acabar com estas discriminações. Por exemplo, colocar mais rampas, melhorar a manutenção, simplificar o requerimento do serviço”, detalha. Os problemas não são exclusivos da CP. Dando como exemplo Lisboa, a área metropolitana que conhece melhor, Sérgio Lopes lembra que é necessário garantir que as rampas de acesso aos autocarros funcionam e queixa-se dos novos veículos da Carris, que têm um espaço mais apertado para as cadeiras de rodas, o que impede muitas pessoas com mobilidade reduzida de os usar. Quanto às estações de metro, umas são inacessíveis (como a da Cidade Universitária), outras são consideradas acessíveis porque têm um elevador, mas muitos vezes “ele não funciona”.

Presos em casa por falta de acessibilidade