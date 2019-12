Trump abandona cimeira da NATO. Terá sido por causa deste vídeo?

"Quando as reuniões de hoje terminarem, vou voltar para Washington", assegurou, via Twitter. É precisamente esta quarta-feira que arranca a segunda fase do processo de destituição do Presidente dos EUA no Congresso.

No entanto, o mal estar de Trump também pode estar relacionado com o vídeo em que os líderes britânico, francês e canadiano foram apanhados no Palácio de Buckingham, esta terça-feira, alegadamente a comentar atitudes do Presidente norte-americano.

Pelo menos, Trump não achou piada e acusou Justin Trudeau de ter "duas caras", na resposta a uma pergunta sobre o facto de o primeiro-ministro do Canadá ter sido apanhado pelas câmaras a, aparentemente, fazer troça das conferências de imprensa do líder norte-americano.

Trudeau parecia descrever a surpresa da equipa de apoio do presidente dos EUA perante as declarações de Trump. A conversa envolveu, para além de Trudeau, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, o presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro holandês Mark Rutte e a princesa Ana, filha da Rainha Isabel II de Inglaterra.

Trump contra-ataca

Trump sugeriu que Trudeau está incomodado por ter sido questionado sobre o cumprimento do objetivo de 2% de despesa em Defesa no orçamento de Estado. “Acho que é um bom tipo, mas sabem que a verdade é que chamei a atenção para o facto de ele não estar a respeitar os 2% e percebi que ele não está muito satisfeito com isso”, afirmou Trump, numa conferência de imprensa ao lado da chanceler Angela Merkel.

Entretanto, Trudeau desvalorizou o incidente, ressalvando que o encontro com Trump tinha sido produtivo e que a referência ao facto de a sua equipa de apoio ter ficado de “queixo caído” tinha a ver com a definição da localização da próxima cimeira dos G7, em Camp David, a residência de campo dos presidentes dos EUA.

"Na última noite, fiz uma referência ao facto de se ter realizado uma conferência de imprensa que não estava prevista antes do meu encontro com o Presidente Trump (...) Ficámos todos surpresos e creio que agradados por saber que o próximo encontro dos G7 será em Camp David, julgo que foi um anúncio que não estava programado… Acho que todos os líderes têm equipas que, de vez em quando, ficam de queixo caído com estas situações”, explicou.