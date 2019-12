Sam Bennett oficializado pela Deceuninck-QuickStep

O irlandês Sam Bennett assinou, por dois anos, pela belga Deceuninck-QuickStep.

O sprinter deixa a Bora-Hansgrohe, equipa pela qual conseguiu 13 vitórias na temporada que agora terminou, incluindo duas etapas na Volta a Espanha.

Durante a carreira, o ciclista de 29 anos tem também três etapas no Giro de Itália, três etapas no Paris-Nice e no Binck Bank Tour e nove no Tour da Turquia.

A Deceuninck-QuickStep oficializou também a contratação de Shane Arshbold. O neozelandês também chega da Bora.

Bennett vem ocupar a vaga deixada por Elia Viviani, que assinou pela Cofidis.