Doncic continua a brilhar com mais uma noite de recordes

Luka Doncic continua a dar que falar na NBA, tendo sido a grande figura da vitória dos Dallas Mavericks frente aos New Orleans Pelicans, por 118-97.

O esloveno, atual "Rookie of the Year", apontou 33 pontos e 18 ressaltos, registo mais alto da ainda curta carreira, com ainda cinco assistêcias apontadas. Seth Curry esteve também em bom plano na equipa de Dallas, com 19 pontos.

Mavericks venceram a terceira partida consecutiva e continuam a afirmar-se como equipa de "play-off". Atualmente, ocupam o quarto lugar a oeste, com 14 vitórias e seis derrotas. A conferência continua a ser liderada pelos LA Lakers, de Lebron James e Anthony Davies.

Outros resultados:

Cleveland Cavaliers 94-127 Detroit Pistons

Washington Wizards 120-127 Orlando Magic

Toronto Raptors 110-121 Miami Heat

San Antonio Spurs 135-133 Houston Rockets

Denver Nuggets 96-105 LA Lakers

LA Clippers 117-97 Portland Trail Blazers