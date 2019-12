Taça da Liga. Rui Costa apita o Gil Vicente-Sporting

Rui Costa é o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para ajuizar o Gil Vicente-Sporting, da segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

O árbitro de 43 anos, da AF Porto, vai apitar o Sporting e Gil Vicente pela segunda vez esta época, depois de ter estado no Paços de Ferreira-Sporting e no Aves-Gil Vicente.

Rui Costa será assistido por Tiago Costa e João Bessa Silva, sendo que Fábio Silva será o quarto-árbitro.

Já Fábio Veríssimo estará no Vitória de Setúbal-Vitória de Guimarães, assistido por Pedro Martins, Carlos Covão e José Rodrigues, que será o quarto-árbitro. O jogo estár marcado para as 18h45, no Bonfim.

A fase de grupos da Taça da Liga não conta com a utilização da tecnologia do videoárbitro.

O Gil Vicente-Sporting joga-se no Municipal de Barlos, às 20h45, com informações e acompanhamento ao minuto na Renascença.