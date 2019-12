Caetano reforça Varzim após polémica com Paços de Ferreira

O Varzim anunciou a contratação do avançado Caetano, que estava sem clube após uma polémica com o Paços de Ferreira.

O avançado de 28 anos terá estado alegadamente prestes a regressar ao Paços de Ferreira, clube onde fez quatro temporadas como sénior, mas acabou por nunca ser apresentado, trocando acusações com o clube.

Caetano estava sem clube desde que deixou o Penafiel na última temporada. Formado no FC Porto, Caetano chamou à atenção no futebol sénior no Paços de Ferreira. Representou ainda o Gil Vicente, Desportivo das Aves e Penafiel.

Em declarações reproduzidas pelos meios oficiais do clube, Caetano mostrou-se feliz por voltar aos relvados: "Sei que vou relançar a minha carreira aqui no Varzim e espero ficar neste clube muitos anos".