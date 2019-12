Liga dos Campeões feminina terá formato mais próximo da masculina

A UEFA divulgou, esta quarta-feira, os moldes da nova Liga dos Campeões feminina, que entrarão em vigor na época 2021/22.

A maior mudança aprovada pelo Comité Executivo da UEFA, que reuniu esta manhã, prende-se com o formato, que a aproxima da vertente masculina. A fase final da Champions feminina vai passar a arrancar com uma fase de grupos, como acontece para os homens. Da fase de grupos, as equipas vão qualificar-se para os quartos de final, depois as meias-finais e, por fim, para a final.

O acesso à fase de grupos, dividido entre o caminho dos campeões e o caminho das ligas, será feito através de duas rondas de qualificação. A primeira será disputada na forma de mini-torneios, com duas meias-finais, um jogo de terceiro lugar e uma final, cada.

A segunda ronda juntará equipas pré-qualificadas para essa fase às que se apuraram por via da primeira ronda. Aqui, o formato será o habitual de uma pré-eliminatória: a duas mãos. Os vencedores seguirão para a fase de grupos, que dividirá as 16 equipas em quatro agrupamentos.

A partir da fase de grupos, a Liga dos Campeões será jogada da forma tradicional: os vencedores e segundos classificados apuram-se para a fase a eliminar, com cada equipa a concorrer, como já acontecia, por um lugar na final.