Ibrahimovic confirma regresso a Itália, para jogar num clube "que tem de renovar a sua história"

Zlatan Ibrahimovic vai regressar a Itália, para um clube que tenta reerguer-se. A pista do avançado sueco, dada à revista "GQ Italia", parece apontar para o AC Milan.

"Volto a Itália, a uma equipa que tem de renovar a sua história. Vou para uma equipa que tem de voltar a ganhar, que tem de renovar a sua história, que está à procura de um desafio contra todos. Só assim poderei encontrar os estímulos necessários para surpreender de novo", revela Ibrahimovic, numa entrevista que será publicada, na íntegra, na quinta-feira.

O ponta de lança termina contrato com o LA Galaxy em dezembro, pelo que, em janeiro, estará livre para assinar por um novo clube.

Ibrahimovic explica que, "como futebolista, não se trata apenas de eleger uma equipa, há outros fatores que devem ter sidos em conta", incluindo a família. Também por isso a escolha pelo regresso a um país onde foi feliz: "Vemo-nos em breve, Itália."

Zlatan chegou a Itália pela porta da Juventus, em 2004. Dois anos depois, ingressou no Inter de Milão, em que conviveu com José Mourinho. Rumou, em 2009, ao Barcelona, antes de regressar, ao fim de ano e meio, a Itália, para jogar no Milan, durante outra temporada e meia.