Horácio Gonçalves orgulhoso pelo título em Moçambique

Horácio Gonçalves é campeão de Moçambique, ao serviço do Costa do Sol, e junta o título nacional à Taça conquistada em 2018 e à Supertaça que venceu este ano. Um ano e meio de grande sucesso no futebol moçambicano. Em entrevista a Bola Branca , o treinador português não esconde orgulho pelo trabalho realizado.

"Foi um projeto que tivemos aqui de ano e meio em que conseguimos vencer todas as provas. Iniciámos com a Taça de Moçambique, depois vencemos o Torneio de Maputo, que é algo importante aqui na cidade, vencemos a Supertaça e tudo culminou com a conquista do campeonato. É uma vitória muito importante para mim e é o culminar de um trabalho executado em ano e meio. Estou contente por mim, é mais um treinador da escola de treinadores portugueses a vencer e isso é importante para levarmos o nome do nosso país bem longe", afirma Horácio Gonçalves.



Horácio Gonçalves, de 56 anos, iniciou a carreira de treinador em 1993, no Varzim, clube pelo qual foi campeão da II Divisão B, em 1996. O treinador português ainda não definiu o futuro.



"Não sei se continuo. No nosso trabalho, isso é sempre uma incógnita, estamos sempre abertos a novas situações e eu sempre gostei de desafios. Há possibilidade de continuar, há possibilidade de sair e voltar a Portugal, vamos aguardar. Agora, é momento de esperar, até porque o campeonato só acaba no domingo. Depois, vou equacionar todas as opções que possam aparecer para o futuro", conclui.