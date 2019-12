Portugal no pote 1 do sorteio da Liga das Nações

A seleção nacional vai estar no pote 1 do sorteio da Liga A da Liga das Nações de 2020/21, marcado para 3 de março de 2020, em Amesterdão, na Holanda.

Além de Portugal, campeão em título, são cabeças de série as restantes equipas que chegaram à "final four" da competição, que se realizou no Porto e em Guimarães: Holanda, finalista vencida, a Inglaterra, terceira classificada, e a Suíça, que ficou em quarto.

No pote 2, ficam Bélgica, França, Espanha e Itália. No 3: Bósnia e Herzegovina, Ucrânia, Dinamarca e Suécia. E no 4: Croácia, Polónia, Alemanha e Islândia.

Alemanha, Islândia, Polónia e Croácia tinham ficado no último lugar dos respetivos grupos e, consequentemente, condenadas à descida de divisão. No entanto, a UEFA fez a "vontade" aos alemães e alargou a Liga A para 16 equipas.

Na primeira edição, que Portugal venceu, as Ligas A e B tinham 12 seleções, a C tinha 15 e a D tinha 24. Agora, as Ligas A, B e C têm 16 equipas, enquanto a Liga D tem sete.