Paulo Jorge: "Há jogadores do Benfica que não aproveitaram a oportunidade"

Paulo Jorge, antigo jogador do Benfica, acredita que houve jogadores que não aproveitaram a oportunidade que tiveram, no empate com o Sporting da Covilhã, que hipotecou o futuro na Taça da Liga.

"Teoricamente parece que são jogos fáceis por jogarem com equipas de divisões secundárias e depois não se passa isso. Parece-me que houve alguns jogadores que não aproveitaram a oportunidade, mas quero acreditar que terão outras oportunidades para demonstrar o valor que têm. O que me parece é que alguns estão sem o ritmo competitivo desejado e tiveram de jogar num campo difícil como o da Covilhã mas as pessoas não podem avaliar um jogador por um jogo", começa por dizer, em Bola Branca.



Foi Jota, que ao marcar o seu primeiro golo pela equipa do Benfica, evitou a derrota na Covilhã. Paulo Jorge acha que Jota tem todas as condições e qualidade para, a prazo, se tornar num titular indiscutível na equipa do Benfica.



"Gosto do Jota, primeiramente porque é português. Segundo porque tem uma qualidade enorme e terceiro acho que o treinador do Benfica está a querer dar oportunidade a uma jovem promessa e acho que é mais que merecido. Tem qualidade para que num futuro próximo seja uma das referências do Sport Lisboa e Benfica", concluiu.

Boavista "é jogo de tripla"

A equipa do Benfica permanece na Covilhã, depois do empate para a Taça da Liga, na última noite. Os encarnados preparam a deslocação ao estádio do Bessa, onde na sexta-feira vão defender a liderança do campeonato diante do Boavista.

Rafa, Seferovic, André Almeida e David Tavares são os quatro nomes no boletim clínico do Benfica. Paulo Jorge, que também representou o Boavista, antevê um jogo em que a vitória pode pender para qualquer dos lados.

"Acho que será um jogo de tripla, sendo que o Benfica, com um empate de ontem, apesar de ser um contexto diferente, da Taça da Liga para um jogo da I Liga, acho que será um jogo equilibrado. Os jogos do Benfica, no Bessa, são sempre jogos bastante equilibrados e difíceis. O Boavista poderá aproveitar a parte psicológica do Benfica por causa do jogo da Taça da Liga", refere em entrevista a Bola Branca.

Esta época o Boavista, em casa, empatou com o Sporting e criou dificuldades ao FC Porto, mesmo tendo perdido por 1-0. Dificuldades que o Benfica irá sentir, porque na opinião de Paulo Jorge o Boavista está cada vez mais forte.



"Os plantéis têm sido melhorados de ano para ano. Parece-me que a estrutura está, cada vez mais, capacitada para voltar a ser o Boavista que era doutros tempos e o Benfica poderá ter bastantes dificuldades", considera o antigo jogador.

O jogo está marcado para sexta-feira, às 20h30, no Estádio do Bessa, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.