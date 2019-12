“O espírito da América brilha na Casa Branca”. Melania Trump revela decorações de Natal

“O espírito da América” foi o mote escolhido por Melania Trump para as decorações de Natal da Casa Branca.

Há decorações anuais padrão, como a creche na East Room, uma das maiores salas da residência do Presidente dos EUA com um remanescente do século XVI e estatuetas italiana, este ano em exibição pelo 52º ano consecutivo.

Para além das habituais decorações, Trump manteve a tradição de uma réplica gigante da Casa Branca - feita com 90 quilos de pão de gengibre, com camadas e camadas de açúcar de confeiteiro.

Na Sala Azul está a árvore de Natal oficial da Casa Branca, que chegou na semana anterior de Pitman, Pensilvânia. Com mais de 5 metros, a árvore chega ao teto da sala e foi adornada com flores de papel artesanal, representativas das flores típicas de todos os 50 Estados.