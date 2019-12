Tottenham não vai contratar Bruno Fernandes em janeiro, garante Mourinho

Bruno Fernandes não vai rumar ao Tottenham em janeiro. O capitão do Sporting continua a ser associado à saída já na reabertura de mercado, mas José Mourinho garante que os "spurs" não vão contratar o internacional português devido aos custos financeiros que a transferência exigiria.

"Somos um clube diferente que não vai fazer as grandes transferências do mercado, que não vai na direção dos jogadores que já estão desenvolvidos ou num determinado nível de expetativa económico. Definitivamente diria que não [sobre Bruno Fernandes]. Falarmos do Bruno é falarmos de um nível e de uma valoração que não é para nós", disse, em conferência de imprensa.



O Tottenham foi o clube que terá estado mais próximo de contratar Bruno Fernandes no verão, com uma proposta de 65 milhões de euros, recusada pelo Sporting.