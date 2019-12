Sporting paga 13 mil euros por mau comportamento dos adeptos

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol condenou o Sporting ao pagamento de várias multas, no valor total de 12.613 euros, por mau comportamento dos adeptos. Tudo aconteceu na visita do Sporting ao Gil Vicente, no domingo, em Barcelos (derrota por 3-1).

A primeira multa, de 10.200 euros, deveu-se ao arremesso de isqueiro para o terreno do jogo, "na direção do árbitro, mas sem o atingir". Este "arremesso de objeto sem influência no jogo" aconteceu na altura em que Sandro Lima beteu o penálti que deu o 2-1 aos gilistas.

No mesmo jogo, ouviram-se impropérios gritados contra Frederico Varandas, também por parte de adeptos afetos ao Sporting, o que representa uma "violação de outros deveres" da SAD do clube. Este incidente resultou numa multa de 500 euros. Por fim, o Sporting foi condenado a pagar 1.913 euros devido à deflagração de um petardo.

[notícia atualizada às 17h08]