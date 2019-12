Miguel Luís garante que o Sporting vai corrigir os erros para conseguir a "desforra" frente ao Gil Vicente

O "take 1" do duelo entre Gil Vicente e Sporting, em Barcelos, foi ganho pelos gilistas. Miguel Luís garante que os leões aprenderam com os erros e vão corrigi-los, para vencerem o "take 2", agora para a Taça da Liga.

"Sabemos que é um adversário difícil, já vimos os erros que cometemos. Vamos corrigi-los e vamos encarar o jogo como sempre encaramos, para ganhar, porque estamos numa competição que queremos ganhar. Apesar de não dependermos de nós, vamos entrar no jogo para ganhar e dar o nosso melhor", garantiu o médio, em declarações ao canal da Liga.



Miguel Luís lembrou, ainda, que o Sporting é bicampeão da Taça da Liga, pelo que tem responsabilidade acrescida: "No ano passado, ganhámos duas vezes nos penáltis, na meia-final e na final. Foi um sentimento muito bom ter ganho e esperamos, este ano, ter o mesmo sentimento."

O Sporting vai tentar conseguir a "desforra" frente ao Gil Vicente na quarta-feira, às 20h45, no Estádio Cidade de Barcelos.