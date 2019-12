Sérgio Conceição enaltece "resposta super positiva" do FC Porto

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, gostou da reação da equipa na vitória (2-0) sobre o Paços de Ferreira, após um jogo "desgastante" para a Liga Europa, a meio da semana.

No final da partida, em declarações à Sport TV, Sérgio lembrou que o jogo era a uma segunda-feira, às 20h45, o que "não é muito atrativo para o público", e salientou que o Paços tinha "a lição bem estudada".

"O Paços foi sempre dificultando a nossa chegada a a zonas para finalizar. Fizemos o 1-0 no canto, tivemos uma outra situação mais flagrante, com uma bola do Marega ao poste. Iniciámos a segunda parte à procura de fazer golo, para estarmos mais tranquilos, sempre de forma controlada a vigiar o espaço nas costas. Estávamos desgastados de um jogo muito difícil a meio da semana. A resposta foi super positiva. Conseguimos fazer o segundo golo um pouco tarde para o que tínhamos criado de ocasiões. Depois, foi controlar o jogo até ao fim, sempre espreitando a baliza adversária", analisou o técnico portista.

Sérgio Conceição considera que a vitória foi "um resultado justo, num jogo não brilhante em termos técnicos, mas bem conseguido".

O FC Porto tentou "controlar o jogo, mas olhando sempre para a baliza adversária", sem "ter bola por ter", o que "não é o ADN da equipa":

"Temos de estar sempre equilibrados, reagindo forte à perda e olhando sempre para a baliza adversária. Foi isso que fizemos. Somos uma equipa que procura e cria dificuldades na organização defensiva do adversário, por muito que seja competente. A nossa baliza nunca esteve em perigo. Podíamos, sim, ter marcado mais um ou outro golo."

Palavras para Loum e Aboubakar



Sérgio Conceição dirigiu, ainda, palavras a Loum, que "teve lesões complicadas" mal chegou ao FC Porto, em janeiro, e que apesar disso "esperou, trabalho em quando teve oportunidade, agarrou-a e justificou".

"Estas foram as palavras do Zé Luís na roda: não vale a pena ficar amuado por ficar no banco. O nosso grupo é assim, os jogadores podem estar momentaneamente mais tristes por não estarem a jogar, mas estão todos com espírito forte para ganhar. Todos são importantes. Temos muito jogos complicados e o grupo é todo importante. O Loum ainda tem muito para crescer, ainda não conseguiu nada, mas é um passo importante para afirmação num clube grande como o FC Porto", vincou.

Por fim, a lesão de Aboubakar, que teve de deixar o relvado a meio da primeira parte: "Estamos tristes. Este é o ponto negativo do jogo de hoje."