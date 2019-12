🔴 Siga em direto. Greta Thunberg já chegou a Lisboa

Greta Thunberg chegou esta manhã à Doca de Santo Amaro, em Lisboa, depois de uma viagem de 21 dias a bordo do catamarã La Vagabonde. À chegada à capital portuguesa, a ativista agradeceu o apoio e voltou a reiterar a sua vontade de lutar para que "quem está no poder ouve a ciência".

"Grata por ter feito esta viagem e ter tido esta experiência", Greta assegurou que os ativistas que a acompanham não vão parar. "Nós vamos continuar a fazer tudo o que for possível", assegurou, num discurso improvisado na doca, rodeada de centenas de pessoas.



A jovem de 16 anos garantiu que "estar isolada três semanas num espaço tão limitado" foi "muito relaxante" e a fez sentir-se com novas forças para enfrentar a luta contra as alterações climáticas. "Sinto-me energizada. Vou continuar a lutar".



"É fantástico estar de volta a casa, à Europa. Foi uma aventura e tanto. Sabe bem voltar", admitiu.



Antes de seguir para Madrid, onde vai discursar na COP 25, garantiu que vai continuar a viajar e a "pressionar as pessoas no poder" para que as alterações climáticas sejam "uma prioridade". "Vamos continuar a lutar para garantir que as vozes das pessoas sejam ouvidas, que as vozes das futuras gerações sejam ouvidas".

"Estamos a enfrentar uma emergência global e precisamos de trabalhar juntos para garantir condições de vida para a Humanidade. Temos de lutar não só por nós mas pelos nossos filhos. Toda a gente tem de fazer tudo o que pode para garantir que fica do lado certo da História.

A ativista sueca de 16 anos viajou acompanhada pelo pai e pelo casal de youtubers autralianos proprietário do barco que os transportou.



Entre os ativistas que esperam Greta Thunberg na doca de Santo Amaro estão André Silva, deputado e porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Hugo Carvalho, presidente do Conselho Nacional de Juventude do PSD e José Maria Cardoso, do Bloco de Esquerda.



Também o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, fez questão de estar presenta à chegada da ambientalista a Lisboa.