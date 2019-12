🔴 Siga em direto. Greta Thunberg está a chegar a Lisboa

A ativista sueca de 16 anos viajou acompanhada pelo pai e pelo casal de youtubers autralianos proprietário do barco que os transportou. Entre os ativistas que esperam Greta Thunberg na doca de Santo Amaro estão André Silva, deputado e porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Hugo Carvalho, presidente do Conselho Nacional de Juventude do PSD e José Maria Cardoso, do Bloco de Esquerda. Também o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, fez questão de estar presenta à chegada da ambientalista a Lisboa.

Thunberg deverá seguir para um hotel onde vai descansar até retomar a viagem de comboio em direção a Madrid, para participar na cimeira da ONU sobre o clima.





Greta atravessou o oceano de barco em setembro passado para participar numa cimeira sobre alterações climáticas em Nova Iorque, convocada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres. A jovem recusou viajar num avião, que polui, e optou por um barco à vela.





Depois de participar na cimeira de Nova Iorque a jovem ativista deveria ter viajado para o Chile, para a cimeira anual da ONU sobre o clima, no caso a chamada COP25. À última da hora o Chile renunciou à organização do encontro devido à instabilidade social no país, tendo a COP25 passado para Madrid.





Por esse motivo a jovem sueca embarcou em 13 de novembro, de regresso à Europa, no “La Vagabonde”. Greta Thunberg é hoje uma das vozes mais conhecidas na defesa do ambiente e as greves climáticas que iniciou são agora seguidas por milhões de jovens do mundo inteiro.



[Em atualização]